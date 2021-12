Här är julfarorna för ditt husdjur: ”Kommer in flera hundar per dag”

”Det är många, många vi får kräka varje dag så här under jul och nyår”, säger djursjukskötaren Mariah Messing. Foto: Ludwig Vesterström/SVT

Under julen är det många hundar som får i sig julmat som är skadliga för dem och enligt Mariah Messing, legitimerad djursjukskötare på Strömsholms djursjukhus, är det flera hundar per dag som kommer in akut för att kräkas upp maten.

– Här under jul och nyår så är det flera hundar om dagen, jag klarar knappt av lukten av saffran för att det påminner så mycket om hundkräk, säger Mariah Messing.