Zachrisson: ”Vi har något stort på gång”

De svenska handbollsherrarna förlorade oväntat borta mot Nederländerna i lördags i det första mötet i kvalet till VM i Tyskland och Danmark i januari 2019. Nere i 's-Hertogenbosch föll blågult med 24–25.

– Vi hade allt att förlora. Alla räknar med att vi ska köra över dem och vi åker till Holland och förlorar med en boll. Det var ingenting vi själva hade räknat med, men de gör en bra match och spelade bra, säger högersexan Mattias Zachrisson.

”Välförtjänt”

I returen i handbollsmetropolen Kristianstad visade dock vinterns EM-silvermedaljörer Sverige upp ett helt annat spel inför 4 360 åskådare.

– Jag tycker att vi visade redan från start att vi var på plats och var det bättre laget. Vi har välförtjänt tagit en plats i VM, säger sjumålsskytten Zachrisson, som var målbäst i Sverige tillsammans med Jerry Tollbring.

”Något stort på gång”

Sverige var uppe i en 7–1-ledning knappt 14 minuter in på första halvek. Försvaret och målvakten Mikael Appelgren höll nollan i drygt nio minuter och den svenske burväktaren kom upp i 14 räddningar under den första halvleken. Sverige ledde med 14–7 i paus och även om Nederländerna vann den andra halvleken med en boll säkrades VM-biljetten via 26–20 i returen och 50–45 totalt.

– Vår målsättning är att spela mästerskap varje år och de senaste åren har vi blivit bättre och bättre. Vi åkte ut i en VM-kvart senast (30–33 mot världsmästarna Frankrike) och sedan tar vi en silvermedalj i Kroatien-EM, som ingen annan trodde på. Vi har något stort på gång och det är roligt varje gång vi samlas, säger Zachrisson.