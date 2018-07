Nattens nyheter 13 juli

Jakten på den morddömde mannen som rymde från en fångtransport utanför Laxå i Örebro län har fortsatt hela natten till fredagen. Polisen har fått flera tips – men fortfarande är han inte återfunnen.

Medan Donald Trump åt middag med Theresa May på torsdagskvällen kom nästa överraskning under presidentens Europa-resa. Den brittiska tabloiden The Sun publicerade en exklusiv intervju med Trump där han sågar planerna på en mjuk brexit – och hyllar Boris Johnson.

Nazisters aktiviteter under Almedalsveckan på Gotland har väckt starka reaktioner på många håll. Nu går flera stora svenska näringslivsaktörer ihop för att ställa krav på polis och arrangörer inför kommande år.