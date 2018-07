Nattens nyheter 18 juli

Nio dagar efter att de sista pojkarna räddades ur gruvan i Thailand är de nu redo för hemfärd från sjukhuset. Men först ska de visas upp i ett direktsänt thailändskt tv-program under onsdagskvällen.

En turistbuss från Värmland stoppade all trafik i det schweiziska Albulapasset under fem timmar under tisdagen. Bussen var för stor för vägen och fastnade i en kurva, enligt den lokala polisen.

Mexikos nyvalde president Andrés Manuel López Obrador överväger att legalisera narkotika för att stoppa knarkkriget i landet.