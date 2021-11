Nattens nyheter: 9 november

Nära hundra personer evakuerades efter bomblarm



Över 100 personer evakuerades sent på måndagen efter att polisen fått in larm om ett misstänkt föremål under en bil i centrala Landskrona. Strax efter klockan 02.00 hade nationella bombskyddet oskadliggjort föremålet och de evakuerade kunde återvända hem.

Varning för trafikstörningar efter snöfall i mellersta Sverige

Trafikanter i landets mellersta delar bör vara beredda på halka, snömodd och dålig sikt under tisdagsmorgonen. SMHI har utfärdat en gul varning, det som tidigare hette klass 1, över nordvästra Svealand och sydöstra Norrland.

Astronauter åter på jorden efter landning utanför Florida

Fyra astronauter har landat på jorden efter att ha befunnit sig i på rymdfarkosten SpaceX Crew Dragon i 199 dagar.