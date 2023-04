Netflix krav på skådespelarna: Måste ha arbetat inom renskötseln

Anne-Helen Laestadius prisbelönta bok Stöld skildrar den unga tjejen Elsa. Berättelsen handlar om renskötarlivet, verkligheten i norr och spänningar mellan samebyar och andra bybor.

Elin Oskal spelar huvudrollen och hon har en liknande bakgrund som sin karaktär – båda med tillhörighet till renskötseln. Detta gäller de allra flesta skådespelarna i filmen samt regissören Elle-Márjá Eira och flera andra i produktionen. Eira konstaterar att de aktivt har valt ut skådespelare med erfarenhet och förståelse för det de berättar om.

– Jag har växt upp med renskötseln och är själv renägare, så jag känner att den här berättelsen är väldigt nära mig och mitt hjärta, säger Elle-Márjá Eira.

Naturligt att få prata samiska

Huvudrollsinnehavaren Elin Oskal, från Saltdal i Nordland, menar också att hon drar många fördelar av sin kunskap och erfarenhet. Det förenklar arbetet och sparar tid – och dessutom får hon prata sitt modersmål samiska.

– När folk är på jobbet känns allt naturligt och tryggt – det är jätteviktigt, säger hon.

Viktigt att samer själva får berätta sin historia

Längre tillbaka i tiden har det varit folk utifrån som berättat, tolkat och skildrat historier om samer. Från filmproduktionens sida har det var ett medvetet drag att det inte skall vara så den här gången.

– Det är jättevikigt att samer själva får berätta sin historia. Det ska kännas naturligt för oss samer. Vi måste själva visa vår värd och hur den är – och det enda sättet att göra det på är att samer själva gör det, säger Elin Oskal.

Filmen spelas just nu in i Vittangi i Kiruna kommun. Den väntas ha premiär någon gång under 2024.