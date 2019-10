39 döda påträffade i lastbil i England

Enligt uppgift ska det röra sig om 38 vuxna samt en pojke i tonåren. Polisen misstänker att lastbilen kommer från Bulgarien och kom in i England via Wales under helgen. Lastbilsföraren, en 25-årig man, har gripits misstänkt för mord, enligt brittiska medier.

Det är inte första gången döda eller svårt medtagna personer påträffas i lastutrymmen. I augusti 2015 kvävdes 71 migranter till döds i en kyltransport i Ungern. I april i år fick 21 migranter från Iran och Irak föras till sjukhus efter att ha hittats gömda i en kyltransport i östra Frankrike, och i oktober i fjol omkom minst 30 migranter i lastbilar vid två olika trafikolyckor i Turkiet och Grekland.