Allt fler besvikna semesterfirare anmäler reseföretagen

Allt fler anmäler klagomålen till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Under år 2017 kom det in 3 388 ärenden som gäller resor, år 2016 var siffran 2 636 och år 2015 kom det in 2 234 reseärenden till ARN.

– Dels har det blivit lättare att anmäla idag sen finns också företag som hjälper konsumenter att klaga och anmäla, säger Elisabeth Kristofferson, konsumentvägledare i Umeå kommun.

Vanligaste klagomålen

De vanligaste klagomålen gäller reguljärflyg men det handlar också om paketresor eller hyresvistelser. I ungefär hälften av fallen får konsumenterna rätt till ersättning och att anmäla missförhållanden på plats är en viktig del i processen.

– Man ska inte vänta. Researrangören eller boendet ska ha rätt att kunna rätta till det som blivit fel, säger Elisabeth Kristofferson.