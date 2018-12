C säger nej till Stefan Löfven

Lööf sade att C försökte bryta dödläget för ett par veckor sedan, fokusera på sakfrågor och öppna för Löfven som statsminister. Hon sade att C valde att ge S en sista chans och under fem dygn nu har arbetat dag och natt för att ett sådant samarbete ska komma till stånd, säger Lööf.

– Tyvärr måste jag konstatera att resultatet inte håller för ett samarbete. Jag är genuint besviken över att S inte tog denna chans.

Enligt Lööf är Socialdemokraternas löften ”vaga och oprecisa”. Hon menar att S har velat begrava många C-krav i utredningar eller skjuta frågorna på framtiden.

Hon hävdar att S inte alls velat gå C till mötes när det gäller arbetsrätt och inträdesjobb.

Annie Lööf säger att hon har gjort allt hon kan och uppmanar nu andra partier att släppa på sina positioner och testa olika alternativ.