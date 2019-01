De vill se en utredning om kränkningar av dövas rättigheter i Finland

Just nu pågår diskussioner i Finland om att döva personer i landet tvingats till bland annat steriliseringar och tvångsaborter, under 1930-1960-talet. Nu har Riksdagens nätverk för teckenspråket begärt att alla riksdagsgrupper ska kontakta regeringen för att be dem utreda hur omfattande kränkningarna av de dövas rättigheter har varit, skriver Hufvudstadsbladet, HBL.

– Det här är en allvarlig nationell fråga om grova övergrepp och människorättsbrott. Vi ville förankra det i riksdagsgrupperna, säger Mikaela Nylander (SFP), ordförande för riksdagens nätverk för teckenspråket, till Hufvudstadsbladet, HBL.

Förra veckan kontaktade nätverket alla partiers gruppordföranden. Nylander förväntar sig svar från gruppordförandena den här veckan, skriver HBL. Om alla är överens är nästa steg att kontakta regeringen.