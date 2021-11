Deaflympics avgörs i Caxia do Sul i maj 2022

När och var det 24:e Deaflympics i Brasilien egentligen ska äga rum har ändrats flera gånger. Evenamanget skulle egentligen ha hållits nu i december 2021, men arrangörerna tvingades flytta fram det på grund av pandemin.

I september i år gick officiellt uppdraget att arrangera spelen till Rio de Janeiro, och skulle hålla i november 2022.

Men på ICSD:s kongress på måndagen stod det klart att Rio de Janeiro via den brasilianska dövidrottsförbundet, tagit tillbaka sitt värdskapsarbete till förmån för Caxias do Sul. Så det 24:e Sommardeaflympics kommer nu att genomföras i Caxias do Sul den 1 till 15 maj 2022.