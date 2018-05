Dövblind stämmer kommun

Mannen ska sedan 2012 ha haft färdtjänst via det aktuella bolaget och åker regelbundet. I början bokade han via telefon, men senare kom mannen överens med bolaget om att göra bokningarna via e-post. När det är dags för resan går mannen ut till kanten av gatan och väntar på bilen, skriver Lokaltidningen.

I början av januari 2016 skickade mannen ett e-postmeddelande till färdtjänstbolaget och meddelade att några saker inte fungerar. Bland annat är färdtjänsten vid flera tillfällen försenad, och mannen med dövblindhet vill få meddelande i en för honom läsbar form i stället för telefonsamtal i samband med förseningar.

Ombads ”hålla utkik”

Företaget skrev tillbaka att de gärna tog emot hans synpunkter, och bland annat fick mannen erbjudande från en telefonist på bolaget att de skulle kunna mejla honom vid förseningar. Men redan dagen därpå fick han fått ett nytt mejl från bolaget om att det inte går. Istället ombads han att ”hålla utkik” efter färdtjänstbilen.

Senare meddelade bolaget att det inte finns möjlighet att e-posta, sms:a eller kontakta kunder vid akuta förseningar. Som skäl angavs att bolaget då redan är så hårt pressat att all fokus ligger på att ta sig igenom förseningar.

I en stämningsansökan mot kommunen kräver nu mannen med dövblindhet Höganäs kommun på 20 000 kronor i diskrimineringsersättning och skadestånd.