Ett år sedan Theresa Sulemana anmälde Komvux – nu inleder DO tillsyn

I början av året avslöjade SVT Örebro Komvuxs ”dövpolicy” som innebär att tolkstöd inte behöver erbjudas om antalet sökande är färre än fyra. Policyn är en tolkning av gymnasieförordningen och antogs för att kunna minska kostnaderna för teckenspråkstolk.

Men enligt Skolverket gäller inte förordningen på vuxenutbildningar.

Tre anmälningar

Enligt DO finns tre olika personer som har nekats utbildningar, och nu startar DO tillsyn i ärendet. DO har skickat frågor till kommunen som ska besvaras inom tre till fyra veckor.

Theresa Sulemana var en av de första som gjorde en anmälan sommaren 2020.

– Det är tråkigt att det är så långa handläggningstider hos DO, men jag blev glad när jag hörde att de skulle inleda en tillsyn av Örebro kommun, säger hon till SVT Nyheter Örebro.