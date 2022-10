Fickstölderna ökar efter pandemin

Här listar polisen sju vanliga knep som tjuvar kan använda för att stjäla:

1 Karttricket – flera gärningsmän hjälps åt: en frågar brottsoffret om vägen och distraherar denne. Under tiden stjäls mobiltelefoner, plånböcker och andra värdeföremål. Detta modus tillämpas även på stora parkeringsplatser, då brottsoffren just låst upp sin bil och lagt in sina inköp. I samband med detta kan även kapitalvaror försvinna.

2 Senapstricket – en gärningsman ”drullar” med någon form av kletig föda och kladdar ner brottsoffret. Därefter vill gärningsmannen hjälpa till att torka bort kletet och därmed distraheras brottsoffret och värde saker kan stjälas.

3 Betalningsspanaren – när brottsoffret betalar sina varor med kort spanar gärningsmannen i närheten för att se koden. Därefter tillämpas lämpligt modus för att komma över kontokortet. Så fort som möjligt länsas kortet på pengar i närmast bankomat.

4 Växlingstricket – under förespegling att man behöver växel närmar sig gärningsmannen företrädesvis äldre ensamma brottsoffer och ber om hjälp. När brottsoffret tar fram sin plånbok ”hjälper” gärningsmannen till och förser sig med kontanter och kontokort, inte sällan i samband med spaning vid kassan för att memorera koden till kortet.

5 Obevakade väskor och kassar i samband med mat- och dryckespauser i shoppingen. Gärningsmännen sveper runt i restauranger och näringsställen och tar tillfället i akt då väskor och kassar står öppet exponerade.

6 Kundvagnar som för ett ögonblick lämnas obevakade med handväskor lämnade kvar blir föremål för snabb länsning.

7 I samband med kvällsbesök på restauranger då brottsoffret är förfriskad i olika grad ökar risken för fickstölder av exempelvis mobiltelefoner. Det kan ske inne på restauranger och klubbar, men också när man lämnar. Förvaringen av mobiltelefoner spelar in; bakfickan på byxor, ytterficka i ytterplagg och i öppna väskor underlättar för gärningsmannen.