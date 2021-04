Fler på iva än under andra vågen

Enligt intensivvårdsregistret vårdas för närvarande 392 patienter på iva i Sverige just nu på grund av covid-19. Det är en ökning med tio patienter bara under det senaste dygnet. Därmed är det fler som vårdas på iva nu, än när det var som värst under den så kallade andra vågen i början av januari, då som flest 389 personer fick intensiv-vård samtidigt. Det var dock fler som vårdades på iva under den första vågen. I slutet av april 2020 vårdades dock 558 patienter samtidigt.