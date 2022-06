Flera personer skjutna i kyrka i Alabama

Polisen fick ett larm om skottlossning klockan 18.22, lokal tid. En person ska vara frihetsberövad.

– Utifrån den information vi har samlat in från de omständigheter som rådit under kvällen har en ensam gärningsman gått in i ett mindre kyrkomöte och börjat skjuta, säger Shane Ware, kapten för Vestavia Hills polisdistrikt.

Gärningsmannens identitet har ännu inte offentliggjorts, skriver NBC News vidare. Polisen har inte heller gått ut med något motiv till dådet.

Den tredje skadade personen vårdas på sjukhus för sina skador.