Samtidigt säger guvernören i Luhansk att Ryssland ”konstant fyller styrkorna med reserver”, rapporterar AFP. Enligt honom kontrollerar Ryssland stora delar av staden, men inte hela.

Den USA-basserade tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) tror att Sievjerodonetsk kommer falla i ryska händer inom några veckor, skriver man i en rapport.