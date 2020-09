Fyra miljarder till vård och omsorg

Dessutom förstärks det så kallade äldreomsorgslyftet med 1,7 miljarder kronor.

Hälso- och sjukvården får också ytterligare pengar, bland annat för att kunna jobba ikapp med alla de besök och operationer som har ställts in under våren. De närmaste två åren kommer hälso och sjukvården att få ytterligare 4 miljarder per år.

Totalt handlar det om välfärdssatsningar för 19,7 miljarder till kommuner och regioner 2021, enligt Annie Lööf.

-Det är den största satsningen på svensk äldreomsorg någonsin, säger Stefan Löfven.