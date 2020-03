– Vi ser nu historiskt stora varseltal senaste veckan, säger AF:s generaldirektör Maria Mindhammar.

Antalet kan jämföras med 13 700 veckan före, enligt AF:s statistik. Normalt ligger antalet under 1 000 per vecka eller runt 3 000 per månad. Totalt har 36 800 blivit varslade 1/3-29/3.

Även antalet nya arbetssökande ökar.

Förra veckan var antalet cirka 14 200, dubbelt mot samma tidpunkt förra året.