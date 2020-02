Island först att underteckna WFD:s stadga ”Teckenspråksrättigheter för alla”

Vid en högtidlig ceremoni på Island undertecknade Islands president Guðni Jóhannesson, före detta president Vigdís Finnbogadóttir samt flera andra politiker och högre tjänstemän under The World Federation of the Deaf:s dokument ”Teckenspråksrättigheter för alla”.

The World Federation of the Deaf skrev stadgan i samband med organisationens världskongress sommaren 2019.

I stadgan understryks regeringens och andra intressenters ansvar och skyldigheter att se till att döva deltar i samhället, att erkänna deras behov, teckenspråket och deras mänskliga värdighet, samt att garantera mänskliga rättigheter och lika tillgång till utbildning för alla.