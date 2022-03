Kvinna kuppade nyheterna i rysk tv – med protestskylt

Bakom nyhetsuppläsaren dök plötsligt en kvinna upp med en skylt – där det bland annat stod ”tro inte på propagandan”.

Händelsen inträffade under en direktsändning på måndagskvällen. En kvinna kom in i studion under en pågående nyhetssändning och höll upp en skylt bakom nyhetsuppläsaren.

På skylten stod det bland annat ”stoppa kriget” och ”tro inte på propagan”.

Efter att kvinnan synts i bild i ett par sekunder gick ett förinspelad nyhetsinslag igång.

Kupp i statlig rysk tv – visade protestskylt i sändning

I ett klipp som kvinnan lagt ut på sociala medier säger hon att det som sker i Ukraina är ett brott.

Kvinnan uppges arbeta som redaktör på tv-kanalen och har häktats av polis, enligt den ryska statskontrollerade nyhetsbyrån Tass.