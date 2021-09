Minst 40 döda i fängelsebrand i Indonesien

Branden bröt ut klockan 02 under natten till onsdagen, lokal tid. Elden uppges ha kunnat släckas under natten men myndigheterna arbetade långt in på morgonen morgonen med att försöka evakuera så många som möjligt.

Den del av fängelset som eldhärjades har officiellt plats för 122 intagna, men myndigheterna har inte gått ut med siffror på hur många som satt inspärrade i det överbefolkade fängelset. I september hölls 2 000 personer i fängelset som totalt har plats för 600.

Enligt lokal polis orsakades branden av en elektrisk kortslutning, men det är enligt en talesperson för justitiedepartementet ännu oklart hur branden uppstod.