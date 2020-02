Nancy Pelosi rev sönder Trumps tal

Donald Trump och Nancy Pelosi, USA:s president respektive talman för representanthuset, har enligt demokraten Pelosi inte pratat med varandra sedan i oktober. När Trump under natten till onsdag höll sitt årliga state of the union-tal förblev relationen frostig.

Först vägrade Trump skaka Pelosis utsträckta hand, sedan skulle hon i egenskap av talman introducera presidenten inför dennes tal. Den sedvanliga frasen ”Jag har det höga privilegiet och distinkta äran att presentera USA:s president” blev kort:

– Kongressmedlemmar, USA:s president.

”Var den artiga handlingen”

Under talet, sågs Pelosi sitta tyst och bläddra i papper.

Men handlingen som fick USA att hicka till kom när presidenten tackat för sig. Inför tv-kamerorna tog Pelosi upp sin papperskopia av talet och rev sönder det.

– Det var den artiga handlingen, om man ser till alternativen, sade hon efteråt.

Replik på Twitter

Vita huset var inte sena med att svara. ”Det är det hon blir ihågkommen för” twittrade Vita husets officiella konto.