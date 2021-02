Ny följdsjukdom av covid-19 ökar trycket på barnreumatologen

– Barn behöver intensivvård och alla kan bli sjuka mycket snabbt, säger Karin Palmblad, sektionschef barnreumatologen Astrid Lindgrens sjukhus.

Bara sedan årsskiftet har ett trettiotal barn vårdats för MIS-C, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children associated with COVID-19, på Astrid Lindgrens barnreumatolog.

MIS-C är en mycket ovanlig livshotande följdsjukdom efter covid-19, där kroppen drabbas av en hyperinflammation och immunförsvaret blir överaktiverat.

Även på barnintensiven är läget ansträngt eftersom många av barnsjukhusets anställda fortfarande är utlånade till Karolinskas vuxenavdelningar.