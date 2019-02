Ny varning – snöoväder in över Västsverige

Ett kraftigt snöoväder lamslog stora delar av tåg- och flygtrafiken under söndagen. Och nu väntar ett nytt snöoväder dra in. Den här gången över Västsverige. Mest intensivt blir det under eftermiddagen och kvällen, säger Lovisa Andersson på SMHI.

Trafikverket arbetar intensivt med att röja räls och vägar för att få trafiken att fungera. Samtidigt har en ny klass 1-varning utfärdats för Halland, Sjuhärad och Bohuslän under måndagen, skriver TT. Ta god tid på er! Med anledning av väderläget uppmanar Trafikverket också alla trafikanter att ta fortsatt ta god tid på sig i trafiken och anpassa körsätt efter väder och väglag. Ovädret som väntas dra in över västkusten på måndagseftermiddagen kommer att dröja kvar till under natten mot tisdagen. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!