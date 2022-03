Staden Tjernihiv, cirka 15 mil norr om Kiev, bombades under natten mot onsdag, enligt regionmyndigheterna. I Kiev ljöd flyglarmet flera gånger under natten mot onsdag, och fortsatte under morgonen, rapporterar AFP.

Enligt försvarshögkvarteret Pentagon i USA är den största delen av de ryska styrkorna kring Kiev fortfarande kvar.

Den ukrainska militären meddelade igår att Rysslands tillbakadragande mer handlar om en omgruppering.