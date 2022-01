Nya scenarier för smittspridningen

Folkhälsomyndigheten räknar nu med att smittspridningen når sin topp i slutet på januari, det vill säga två veckor senare än tidigare beräkning.

Scenario 0 innebär att antalet nya fall beräknas uppgå till omkring 47 000 per dag under smittspridningens topp och scenario 1 att det uppgår till omkring 69 000 per dag.

– Helt klart är det att sjukvården kommer att behöva hantera fler fall under en sån här stor smittspridning, säger Anders Tegnell.

Tegnell konstaterade också att testningskapaciteten inte har hängt med i den ökade smittspridningen den senaste tiden, och att det kommer att fortsätta någon eller några veckor.