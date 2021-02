Ökning av brott mot sexköpslagen i storstäderna

Främst har antalet fall ökat i storstadsregionerna. I polisregion Väst hade man 135 anmälda brott som rör köp av sexuell tjänst, att jämföra med 43 anmälda brott under 2019.

I polisregion Syd var motsvarande siffror 142 under 2020 och 99 under 2019 och i polisregion Stockholm 327 under 2020 och 163 under 2019.

– Männen som köper sex är inte rädda för covid-19. De är mer rädda att åka fast, säger Jana De Geer, tillförordnad sektionschef i polisregion Stockholm.

Under coronapandemin har polisen kunnat jobba mer riktat mot prostitution och människohandel.

– Vi kan nu jobba med det här eftersom de flesta evenemang som exempelvis konserter har varit inställda, säger Tobias Norelius, polisinspektör och chef för en områdesgrupp i Göteborg.