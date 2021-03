Regeringen vill mer än fördubbla pengarna till vaccinköp

– Vi talar om mycket pengar men lite jämfört med vad covid-19 kostat samhället, säger Lena Hallengren på en pressträff idag.

– I dag kommer Sverige att ha genomfört över en miljon vaccinationer mot covid-19. Antalet fall har fallit dramatiskt på äldreboendena där 90 procent fått minst en dos vaccin, säger Lena Hallengren.

Under veckan kommer ytterligare en halv miljon doser att anlända till Sverige och under hela mars 1,4 miljoner. Under april räknar bolagen med att kunna leverera 3,3 till 3,4 miljoner doser.

– Leveranserna är större än de tidigare varit. Vi vet inte hur långvarigt skyddet kommer bli, säger Lena Hallengren.

– Sverige ska kunna fortsätta försäkra sig om vaccinleveranser, säger Lena Hallengren.