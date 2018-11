Religionsfriheten hotad i var femte land

Förföljelse av religiösa minoriteter ökar runt om i världen. Det framkommer i en ny rapport av katolska organisationen Aid to the church in need (ACN), som beskriver att religionsfriheten hotas globalt i ett av fem länder, rapporterar AFP. Orsaken bedöms vara utbredning av en allt ”aggressivare” nationalism.

Rapporten från ACN visar att religiösa grupper utsätts för ren förföljelse i 21 länder och pekar ut länder som Niger, Myanmar, Indien och Kina som särskilt alarmerande, skriver AFP. I nästan 20 procent av världens länder är religiösa minoriteter så utsatta att det strider mot de mänskliga rättigheterna, enligt ACN, som sammanställt rapporten. Även fall av grov diskriminering har noterats i 17 länder, där ibland Ryssland och Turkiet. Tar upp ökat hat i Europa Även om rapporten drar slutsatsen att religionsfriheten inte betraktas som ett problem i Europa, kan man notera en oroande ökning av hatrelaterade attacker mot religiösa grupper. Men i vissa länder har situationen för religiösa minoriteter förbättrats. Däribland Syrien och Irak, där fler kristna kunnat återvända till sina hem efter att terrorgruppen IS försvagats. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!