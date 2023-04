SJ-tåg på västkusten ställs in

Ett banarbete och personalbrist gör att SJ ställer in all tågtrafik mellan Skåne och Göteborg under sommaren 2023. Det rapporterar Sydsvenskan om.



Det är den så kallade Västkustbanan som kommer att vara ur bruk och beslutet innebär att sju avgångar ställs in varje dag mellan Köpenhamn och Göteborg, i båda riktningar.