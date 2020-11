Smittspridningen i Sverige betydligt högre än övriga Norden

Siffrorna är från den 10 november och hämtade från ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control. Sverige hade just den dagen 387 nya smittade per miljon invånare, Danmark 189, Norge 108, Island 71 och Finland 38, sett till medelvärdet under sju dagar.

Vad gäller inrapporterade fall per miljon invånare hamnar Sverige på plats 25 i Europa. Enligt Jan Albert, professor i smittskydd är det svårt att veta varför Sverige ligger högre upp än övriga Norden. En anledning kan vara ländernas insatser i början av pandemin.

– Våra grannländer kunde hålla tillbaka smittspridningen i början och det är möjligt att den effekten fortfarande sitter i, säger han till Aftonbladet.