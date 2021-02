Mannen greps under uppmärksammade former på en restaurang i Stockholm 2019. Han var då tillsammans med en rysk underrättelseofficer, som enligt Säkerhetspolisen verkade i Sverige under diplomatisk täckmantel.

Den misstänkte har arbetat som teknikkonsult och har enligt Säpo varit verksam inom högteknologisk industri i Sverige. Han häktades efter gripandet, men släpptes senare.