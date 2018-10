SVT utsett till världens bästa sport-tv-kanal

Priset som bästa sport-tv kanal tilldelas SVT av en internationell jury bestående av medlemmar från några av FICTS 116 medlemsländer. FICTS grundades 1983.

Tidigare vinnare av priset som heter ”TV SPORT EMOTION AWARD The best Tv Sport Channel of the World” är: Eurosport (2012), CCTV (2013), Sky Sport (2014), Channel One (2015), Channel Four (2016) och Match TV (2017).SVT tilldelas priset i kategorin ”Sport values of a TV programme”.

I den andra kategorin, bästa olympiska kanal, vann ”The Olympic Channel”.

Motivering:SVT has been assigned the award with the motivation ”the best reportage or tv series produced for the television in national or international markets for encouraging the intellectual development of viewers, especially the young ones and for highlighting the socio-educational, human and spiritual values of sport practice”.