– Vi börjar se väldigt tydliga tecken på att det finns en spridning i Sverige, kanske framförallt i Stockholmsområdet, som inte är kopplade till resande och resenärer, alltså att vi har en egen spridning i landet. Och det gör att vi med hög sannolikhet är på väg in i en kurva där vi kommer att få se fler och fler fall i ökande takt just nu. Och då är det viktigt att man nu sätter in fler åtgärder, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i Morgonstudion.

– Det är nu som man ser att den här typen av åtgärder kommer ha störst och bäst effekt.

Om skolbarn stannar hemma kommer det att få väldigt stora effekter, menar Tegnell.

– Inte minst på hälso- och sjukvården som kommer att bli av med väldigt mycket av sin personal. (vuxna som jobbar i sjukvården måste stanna hemma med sina barn om skolorna stängs) Det är en helt oacceptabel effekt, säger Tegnell.

– En spridning i skolan är inte farlig. Den här sjukdomen är inte farlig för barn. Det måste vi komma ihåg, säger Tegnell.