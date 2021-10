Tre anhållna efter stor insats mot sexhandel i Västsverige

Ett hundratal medarbetare från polisregion Väst deltog i polisinsatsen under tisdagen. Bakgrunden är underrättelser som polisen bearbetat under en längre tid. Misstankarna riktas mot massagesalonger som erbjudit sexuella tjänster under täckmanteln ”thaimassage”.

– Vi misstänker att det förekommit köp av sexuell tjänst bakom en fasad av legal massageverksamhet, skriver Magnus Dahl.

Totalt slog polisen till mot 12 massagesalonger på olika platser i Västsverige. I samband med polisinsatsen hämtades en man och två kvinnor till förhör. De anhölls senare misstänkta för grovt koppleri.

Vid tillslagen identifierade polisen ett stort antal brottsoffer som kunde knytas till koppleriverksamheten vid massagesalongerna.