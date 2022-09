Vad händer med dina valsedlar när du har lämnat in dem?

Men, vad händer egentligen med valsedlarna när du har lämnat in dem till röstmottagarna i vallokalen? Jo, efter att vallokalerna har stängt klockan 20:00 på valkvällen så töms val-urnorna tillsammans med förtidsrösterna, och rösterna börjar räknas i lokalerna. Den rösträkningen brukar vara klar sent under samma kväll.

Det preliminära resultatet brukar presenteras mellan klockan 22:00 och 23:00 på valkvällen på Valmyndighetens hemsida. Dagen efter påbörjar Läns-styrelsen den slut-giltiga röst-räkningen.

När fastställs valresultatet?

Ungefär en vecka efter valdagen fastställs resultatet för riksdagsvalet. 14 dagar efter valet är alla resultat (även region- och landstings-rösterna) publicerade.

Men, varför kan man inte rösta digitalt, till exempel med Bank-id? Jo, för att det är val-lagen som styr hur man kan rösta. I Sverige är det inte tillåtet att rösta digitalt. Om detta det ska ändras så är det isåfall en politisk fråga att förändra det.

Källa: Valmyndigheten

Läs mer om hur din röst tas om hand och hur rösterna räknas på Valmyndigheten