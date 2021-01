Producenten Phil Spector har avlidit. På 1960-talet revolutionerade han musikbranschen med inspelningstekniken han kallade ”Wall of sound”.

Han dömdes 2009 för mord och dog i sviterna av covid-19 i fängelset, enligt källor till TMZ. Spector blev 81 år gammal.

Spector låg bakom bland annat Unchained melody” med Righteous Brothers, ”Be my baby” med The Ronettes, ”Da doo ron ron” och ”Then he kissed me” med The Crystals och ”River deep, mountain high” med Ike & Tina Turner.