Ruotsi ja Suomi syventävät puolustusyhteistyötään. Varasuunnitelmana ehkä Natojäsenyys..

Ensimmäinen ja tärkein yhteityönvyöhyke on diplomatia mutta Ruotsin ja Suomen puolustuslaitokset pyrkivät mysö yhdessä vahvistamaan turvallisuutta Itä-merellä ja maiden pohjoisilla alueilla. Ensijaisesti kyseessä on kahdenkeskisen yhteistyön lisääminen. Jos se ei riitä on mahdollisuutena myös liittyminen Natoon.