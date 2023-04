“Fritt ords Honnör” bálkkašupmi Ella Maria Hætta Isaksenii Oslo miellačájehemiid ovddas

Ella Marie Hætta Isaksen lea eiddo vuoitán ”Fritt ords Honnörs” bálkkašumi dieđiha dieđiha NRK. Go lea seaguha ođđaáiggi musihka árbevirolaš sámi musihkkii, de Elle Marie Hætta Isaksen šaddan okta dain beakkáneamos musihkkár ja sámi kultuvrra ovddasteaddji. Earet go lea čeahpes musihkkár, de lea Ella Marie beakkán go lea dehálaš aktivista ja sámi vuoigatvuođa ovddasteaddji.

Deattuha aktivisma

”Fritt ord” bálkkašumi čilgehus lea ahte Ella Marie ovddida álgoálbmot áššiid ja sámi vuoigatvuođaid ja deattuhit erenoamážit Riehpovuona (2021 ja Fovsen miellačájehemiid Oslos (2023). Dán guokte áššis geavahedje miellačájeheaddjit siviila jeagohisvuođa gaskaoapmin go háliidedje váikkuhit eiseválddiid mearrádusaid sámi áššiin.

Nuoramus gii lea bálkkašumi ožžon

Ella Marie Hætta Isaksen lea 24 jagi boaris ja lea dat nuoramus gii lea ožžon dán “Fritt Ords Honnør”. Stivralahttu Frank Rossvik, dajai sártnistis ahte “Ella Marie ii leat nuorran joavdelastán” go fuomášuhttá sihke su musihka ja aktivisma. Ella Marie dadjá ieš NRK:i ahte son atná dan stuorra gudnin go lea ”Fritt ords Honnör” bálkkašumi ožžon álgoálbmotvuoigatvuođa áššiid ovddideami dihtii.

– Dat lea stuorra gudni dán bálkkašumi oažžut. Vissásit ii leat nu dábálaš ahte aktivista oažžu dán bálkkašumi. Mun juogadan dan buohkain geat ledje miellačájehemiin mielde. Dát bálkkašupmi lea midjiide buohkaide, cealká duhtavaččat Ella Marie.

Háliida siviila jeagohisvuođa lágalažžan

Bálkkašumi juohkinsártnis celkkii ahte son doaivu ahte siviila jeagohisvuohta šattašii lágalaš demokráhtalaš gaskaoapmi. Ella Marie loahpahii sártni ahte “Fovssen miellačájehemiin jorgon iežan gávtti. Odne mun giitevašvuođain cokkan dan rivttes láhkái”.