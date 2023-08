Artisten Robbie Robertson är död

Han ledde den kanadensisk-amerikanska gruppen The Band till stora rockframgångar på 1960- och 1970-talen, samarbetade med Bob Dylan och skrev musiken till många filmer. Robbie Robertson hörde till mohawk/cayuga-folket och hans mamma växte upp i ett reservat i Kanada. Robertsson gav 1994 ut skivan Music For The Native American, med inspiration från hans mohawk-ursprung.