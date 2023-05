Boazodoalli bieggafápmoplánaid birra: “Sii áigot hukset ja mii galgat sirdit”

Storlandet lea sullii 40 000 hektára stuoris, gaskal Granlandeta luonddureserváhta ja Råneeanu Jiellevári ja Suttesa suohkaniin.

Hanna Persson lea boazodoalli Jiellevári vuovdečearus. Son ofelastá SVT Sámi doaimmaheaddji guovllus.

– Lea albma roassu jus diehke huksejit bieggamillopárka. Mon in dieđe got dáppe galgá sáhttit bohccuiguin bargat dan ládje go mii dál dahkat, gasku industriijaguovllu, son lohká.

Meahcis leat valjit lahput. Lahppu lea dehálaš boazodoallui – erenoamážit dál go dálkkádatrievdademiid geažil lea šaddan váddáset bohccuide guohtut. Ovdal lei álkit bohccuide guohtuma gávdnat muohttaga vuolde. Muhto dál go dálvet molsašuvvá dálki beaivvis beaivái, jikŋo eanagiera ja guohtun šaddá jieŋa vuollái.

Dalle dárbbašit bohccot lahpuid mat šaddet muorain. Muhto lahput gávdnojit dušše boares mehciin, nugo dáppe.

Ođđa ovttasráđit

Vattenfall lea unnidan guorahallanguovllu maŋimus ráđđádallamiid rájes mat dahkko golbma jagi áigi. Bieggamillopárka lea garrasit moitojuvvon ja gávdnan dihte čovdosiid leat doallán máŋga ovttasráđi sierra berošteaddjiguin, almmolašvuođain ja goappaš gielddain.

Vattenfall lea unnidan guovllu dál, ehpet go sáhte ovttasráđiin gávdnat čovdosa?

-Dat lea buorre muhto leat unnidan guovllu ilá unnán. Diehttelas mii searvat ráđđádallamiidda. Muhto mis eai leat seammá eavttut. Sii háliidit hukset ja mii galgat sirdit, lohká Hanna Persson.

Son joatká:

– Bieggafápmu buktá olu infrasturktuvrra, geainnuid ja elfápmolinjjáid. Juohke fitnodat oaidná dušše su guovllu, eai oainne ollislašvuođa, lea párka duos ja dás ja iskandoaimmat ruvkefitnodagain. Lea deaddu juohke guovllus.

Guldala bielluid

Hanna Persson lea mánnávuođa rájes čuvodan bohccuid meahcis. Son bisána skohteriin ja lokte eará šuru, jiena. Bievlaáiggi gávdná bohccuid vuovddis go guldala bielluid.

-Got mii galgat bielluid gullat jus dáppe leat 370 bieggamillo?