Dálkkádatrievdan dagaha goavvedálvviid – arvvit bilidit guohtuma

Boazodoallit ja dutkit lohket ahte dán áiggi bohtet goavvejagit dávjjit go ovdal. Bodneskárta šaddá go dálvit arvá dahje go njázuda. Dat dagaha heajos guohtuma bohccuide.

SVT lea guorahallamin dálkkádatrievdamiid váikkuhusaid ja mo mii vásihat dan.