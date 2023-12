Efter alla turer – finska regeringen godtar sametingslagen

Sametingslagen i Finland har diskuterats av fyra regeringar, orsakat stora demonstrationer och en mindre regeringskris.

Men nu har regeringen som tillträdde i juni godkänt förslaget till ny sametingslag och lagen går nu vidare till riksdagen.

– Jag önskar att de den här gången får igenom sametingslagen, säger Tuomas Aslak Juuso, ordförande i Sametinget, i ett pressmeddelande.

Med lagen vill regeringen främja samernas självbestämmanderätt och den ska också förbättra förutsättningarna för samernas språkliga och kulturella autonomi.

Då kan den träda i kraft

Lagen har kompletterats sedan det förslag som lämnades in under förra valperioden, men i grunden är förslaget det samma. Det skulle, om den klubbas igenom i riksdagen, innebära att Sametinget på finska sida går mot ett liknande system som på svensk och norsk sida. Att det finns ett språkkrav för att skrivas in i vallängden.

I det nya förslaget har dock bland annat punkterna om förbud mot att försämra samekulturen och om konsekvensbedömning strukits.

”Dessutom har samarbetsförfarandet kompletterats med bestämmelser som främjar att behandlingen av ärenden löper smidigt i synnerhet när det gäller brådskande ärenden”, står det i ett pressmeddelande från regeringen.

Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2024.