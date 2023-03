Fjällgren ovdal loahppagilvvuid: ”Maŋimuš geardi go Melloi searvvan”

Jon Henrik Fjällgren lea golmma gearddi searvan Melodiijafestiválii: 2015, 2017 och 2019.

2015 bođii nubbin ”Goeksegh – Jag är fri” lávlagiin. Son lea daid eará gerddiid 4 buoremusaid searvvis. Muhto de ii šat áiggo searvat gilvui.

-Jurdda lea ahte dát lea maŋimuš geardde go searvvan Melodiijafestiválii, dat čuohcá garrasit dovdduide dá háve, dadjá Fjällgren.

”Livččii somá vuoitit”

Dán jagi searvá ovttas Arc Northain ja Adam Woodsain lávlagiin Where You Are (Sávežan).

Fjällgren muitala, ahte ii leat čuvvon mii lea čállon finála birra. Danin ii loga iežas diehtit geaid navdet vuoitit. Muhto livččoo somá vuoitit, ii dušše alcces, muhto maiddái Ruoŧa álgoálbmogii, oaivvilda son.

– Livččii hui somá vuoitit, ja ahte Ruoŧŧa vuoruha álgoálbmoga. Mu mielas lea hui dehálaš ahte sámevuohta boahtá oidnošii eanet, ja go diehtit makkár dilli leamaš, dadjá Fjällgren.

Speallanfitnodagaid gaskkas lea Loreen gean navdet vuoitit, muhto Jon Henrik einnostit beassat viđa buoremusa searvái lávvardaga, muhto dát sáhttá rievdat dassážii.

Doaivu eanet sápmelaččaid searvat

Son doaivu ahte eanet sámi lávlagat beasašedje Melloi boahtteáiggis, ja ahte luohti ain gullošii Ruoŧa stuorámus lávlungilvvus.

-Mun doaivvun ahte boahtteáiggis bohtet eanet juoigit, lohká Jon Henrik Fjällgren.