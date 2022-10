Föräldern om borttagen konfirmation: Vi fick en kris hemma

Efter mycket kritik och svårigheter att hitta ledare meddelade Luleå stift den 22a september att det inte blir någon samisk konfirmation och konfirmationsläger nästa år. Luleå stift ska utreda och strukturera upp en ny organisation.

Föräldern Sara Ajnnak Andersson är besviken, och anser att Luleå stift skulle kunna lägga mer resurser på arbetet med den samiska konfirmationen och konfirmationslägret.

– För många ungdomar är den samiska konfirmationen första gången man får vara i ett sammanhang där man är i majoritet. Om Svenska kyrkan menar allvar med att vilja försonas, då måste man se över maktstrukturer när lägret skapas. Man kanske inte kan utgå från svenska kyrkans ramar.

Har du något konkret förslag till förändring?

– Ta in flera generationer. Inte bara unga samiska ledare vid sidan om kyrkans personal, ta in någon aahka också. Kyrkan har varit med och demolerat vår kultur, de måste gå in med pengar för att på allvar vara med och stärka identiteten och självförtroendet hos samiska ungdomar.

Den samiska konfirmationslägret har funnits sedan 1980-talet. Konfirmationen är populär och samlar samiska ungdomar från hela Sverige och ibland även från Norge och Finland.