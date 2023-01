Gávnnai iežas čearpmaha gáskkahallon beatnagii

Johan Andersson lei nugo dábálaččat guođoheamen Ubmi guovllus go gávnnai čearpmaha. Son oinnii luottaid geainnu alde go čora lei olles leavttuin ruohttan geaidnoráiggi ja tráktorvuoddji muitalii ahte beana ruohtahan daid. Son jovssai čorraga ja son oinnii ahte ledje ballán, muhto eai lean vahágahtton, nu jorgalii fas seamma guvlui gos bođii. De fuomášii eará luottaid geainnus eret.

– Mun mannen dokko geahččat. Ja de oidnen čearpmaha ájarokkis ja miehtá lei varran doppe. Mun navden ahte dat lei roasmmohuvvan dahje ahte beana lea fallehan dan ja mun fuomášin beana luottaid doppe. Čearpmat lei vuoimmehuvvan ja varddii čeabáhis. Mun dihten ahte ii leat veara šibitdoaktárii doalvut dan, ii lean heakkahuhttit das.

Váidán bolesiidda

Johan Andersson ii dieđe gean beana lea, áidna maid diehtá lea makkár beana dat lea, go tráktorvuoddjis gulai dan. Son lea váidán dán bolesiidda, muhto ii doaivvu bolesiid dutkat ášši.

– Mun gal suhtten hirbmadit, varra vel duldii. In sivahallat gal beatnaga, muhto beatnaga oamasteaddji, go ii bearráigeahča beatnagis. Beana veaje dasa maidege go dat lea maid ealli.

Man dábálaš lea dát váttisvuohta?

– Juohke jagi oaguhuvvojit beatnagat bohccuid, muhto eai leat ná sakka vahágahtton. Dábálaččat besset bohccot báhtui, muhto go lea 80 – 90 cm muohta, de eai beasa bohccot báhtui.

Ollu olmmoš

Ubmi guovlluin leat ollu olbmot jođus, sihke čuoigit, beanavuoddjit ja ovtta guovllus lávejit beatnagiid vázzit. Danin láve Johan ja su siidaguoimmit sosiálamediain dieđihat gos bohccot leat ja ávžžuhit váldit vuhtii ja čuoigat eará báikkis gos eai leat bohccot ja báttis atnit beatnagiid, nu go láhka gáibida.

– Lean balus leamaš álo, go dán guovllus leat álo ollu olbmot, ja iige oro vátnomin. Mun lean jurddašit, sáhttit go leat dáppe bohccuiguin?, muhto eat mii sáhte guođđit iežamet guohtoneatnamiidge, gosa muđui galggašiemmet, imašta Johan Andersson.