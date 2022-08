Gamla kostymer syddes om till kolt – premiärvisning av the Vuogas Way

Av sju gamla kostymer sydde duojáren/slöjdaren Anna-Stina Svakko en kolt åt Davvet Brun-Solbakken i samband med The Vuogas Way-projektet som hade premiär under Markomeannu i helgen. Foto: Kolbjørn Norvang/NRK

Nio duojára (slöjdare) har under våren tolkat ordet vuogas (reds amn. bekvämt eller passade på svenska) och under helgen var det premiärvisning av projektet the Vuogas Way under Markomeannufestivalen.