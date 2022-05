Guhká oaidnán ahte beroštupmi garraduodjái unno

– Beroštupmi lea unnan, dat lea hui unnan. Go olbmot huobmajit ahte mon, boares olmmoš duddjon, de jearahit olles áiggi, máhtát go munnje dahkat. Mon logan de ahte mon dagan maid gillen ieš muhto livččii stuora dárbu ahte livččii duojárat geat ellet dujiin. Dego moaddelogi jagi áigi, dalle ledje duojárat juohke gilis ja leai measta gilvu gii dagai eanemus diŋggaid ja gii vuvddii eanemusat, leai hui somá oaidnit, muitala Per Ola Utsi.

Oainnát go soameslágán čovdosa de ahte mannat ruoktut dan dološ mállii?

– In, in riekta. Mon eahpidan veahá danin go dat máhttu lea láhppon ja mii leat dušše moattis geat bargat dujiin ja máhttit láidestit. Mii eat leat gallis.

Sámiid oahpahusguovddáš bisseha garraduodjeoahpahusa ovtta jagi, eai bija dan mátkái čakčii ja sivva dasa lea ilá unnan ohccit.

– Mon doaivvun dasa gávdná čovdosiid loktet dan. Mus livččii hállu maŋos mannat ja jearrat gii máhttá oahpahit. Ja jus ii gávnna maid mii de dahkat. Mii fertet loktet daid olbmuid geain lea veahá ge máhttu, diehtu ja duogáš árbevirolaš duoji birra ja sin geahččalit skuvlet nu ahte sii háledit bargat láidesteaddjin ja oahpaheaddjin, dat váilo issoras ollu, dadjá Per Ola Utsi.