Anrika slöjdutbildningen pausas: ”Något har hänt”

Till hösten kommer den 1-åriga hårdslöjdsutbildningen – med möjlighet att fortsätta ett år till – på Samernas utbildningscenter i Jokkmokk inte att startas. De elever som nu går ut första året och som planerade att gå även andra året, får därmed inte fortsätta, som Johan Heaika Eira Heahttá från Kautokeino.

– Det är tråkigt eftersom jag tänkte fortsätta ett år till och gå färdigt utbildningen men jag förstår att när det är så få sökande så kan man inte fortsätta utbildningen, säger Johan Heaika Eira Heahttá som planerar att söka igen året därpå med förhoppningen att utbildningen startar då.

Anledningen till att hårdslöjdsutbildningen tar paus är att det saknas sökande till en utbildning som har varit igång under 50 år.

– Jag brinner ju själv för hårdslöjden och har det som yrke och vill absolut inte se en sån här utveckling, men det är ju någonting som har hänt, någonting som skapar det här och i styrelsen måste vi utvärdera vad det kommer sig av och börja arbeta med nya framåtriktande mål för att se till att det här förhoppningsvis är en engångsincident, sägerNils Johan Labba, vice ordförande i styrelsen för Samernas utbildningscenter.

Intresset har minskat under lång tid

Per Ola Utsi från Porjus har slöjdat hela sitt liv, redan som barn lärde han sig det av sin far. Han har också arbetat som lärare i hårdslöjd på Samernas utbildningscenter under 20 år och han säger sig ha sett att intresset för hårdslöjd har minskat under lång tid. Förfärligt, tycker han att det är men tar på sig en del av skulden.

– Jag tror att litegrann är det min generations fel att det blivit så här. Vi var för snabba att följa med i den nya tiden. Vi hade inte tid att handleda ungdomarna, inte tid att lära dem. Och när man inte tar tag i dem och lär ut så söker dom andra intressen, säger Per Ola Utsi.

En utmaning

Från skolans sida har man försökt att få fler sökande genom att förlänga ansökningstiden men utan resultat. Rektorn Matilda Burman ser flera möjliga anledningar. En kan vara att pandemin har ändrat människors vanor, att man inte vill vara på en plats under lång tid för att utbilda sig.

– Det är klart att det är tråkigt när vi inte får in tillräckligt med sökande men samtidigt tänker jag att det kan bli en nystart. När vi tar paus under ett år kan vi arbeta med både strukturen och det pedagogiska materialet. Vi får tid till att tänka på hur vi ska göra för att locka fler sökande, säger Matilda Burman.

– Jag tror att det kan finnas en lösning till det. Jag skulle vilja titta bakåt och fråga vem kan vara lärare, vi måste lyfta fram dessa personer som har kunskap och bakgrund i traditionell slöjd och försöka utbilda dem så att de vill vara handledare och lärare, sådana personer är det stor brist på, säger Per Ola Utsi.